ब्राउन शुगर के साथ दो युवक गिरफ्तार, 21 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद
पलामू पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एनएच-39 पर वाहन जांच के दौरान यह गिरफ्तारी हुई। युवकों के पास से 21 ग्राम ब्राउन शुगर, एक स्मार्टफोन और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे गढ़वा के एक व्यक्ति से ब्राउन शुगर खरीदते थे। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। नशे के कारोबार के खिलाफ पलामू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस ने दो युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मेदिनीनगर के ही रहने वाले हैं।
जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक काले रंग की टीवीएस मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर–जेएच 03 एपी 3034) से दो युवक ब्राउन शुगर लेकर डालटनगंज की ओर आ रहे हैं।
एनएच-39 पर वाहन जांच अभियान
सूचना के सत्यापन के लिए एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सिंगराकला, अमानत नदी के पास एनएच-39 पर वाहन जांच अभियान शुरू किया।
जांच के दौरान पड़वा मोड़ की ओर से आ रही उक्त मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने दोनों को घेरकर पकड़ लिया।
21 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद
पुलिस उपाधीक्षक (परि.) राजीव रंजन की उपस्थिति में तलाशी लेने पर दोनों के पास से लगभग 21 ग्राम ब्राउन शुगर, एक रियलमी स्मार्टफोन, 2,660 नकद और मोटरसाइकिल बरामद की गई।
गिरफ्तार युवकों की पहचान जेलहाता मुर्गा मार्केट निवासी चिन्टू कुमार (23 वर्ष) एवं अतुल रंजन सिंह (25 वर्ष) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे गढ़वा निवासी राजा नामक व्यक्ति से ब्राउन शुगर खरीदकर बेचने का काम करते हैं।
न्यायिक हिरासत में भेजा गया
दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 17(ए)/21(ए)/22(ए)/29 के तहत सदर थाना कांड संख्या–126/25, दिनांक 10.11.2025 दर्ज की गई है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
छापामारी दल में सअनि पंकज कुमार तिवारी, चन्द्रशेखर दुबे, विद्याकिशोर पासवान, आरक्षी कलामुद्दीन अंसारी, दिलीप कुमार, आशीष पासवान और वचन राम शामिल थे।
