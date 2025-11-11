ब्राउन शुगर के साथ दो युवक गिरफ्तार, 21 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। नशे के कारोबार के खिलाफ पलामू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस ने दो युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मेदिनीनगर के ही रहने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक काले रंग की टीवीएस मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर–जेएच 03 एपी 3034) से दो युवक ब्राउन शुगर लेकर डालटनगंज की ओर आ रहे हैं।

एनएच-39 पर वाहन जांच अभियान

सूचना के सत्यापन के लिए एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सिंगराकला, अमानत नदी के पास एनएच-39 पर वाहन जांच अभियान शुरू किया।

जांच के दौरान पड़वा मोड़ की ओर से आ रही उक्त मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने दोनों को घेरकर पकड़ लिया।

21 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद

पुलिस उपाधीक्षक (परि.) राजीव रंजन की उपस्थिति में तलाशी लेने पर दोनों के पास से लगभग 21 ग्राम ब्राउन शुगर, एक रियलमी स्मार्टफोन, 2,660 नकद और मोटरसाइकिल बरामद की गई।

गिरफ्तार युवकों की पहचान जेलहाता मुर्गा मार्केट निवासी चिन्टू कुमार (23 वर्ष) एवं अतुल रंजन सिंह (25 वर्ष) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे गढ़वा निवासी राजा नामक व्यक्ति से ब्राउन शुगर खरीदकर बेचने का काम करते हैं।