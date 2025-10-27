Jharkhand News: सोन नदी में डूबे तीन युवकों के शव बरामद, खरना की खुशी मातम में बदली

संवाद सूत्र, जपला (पलामू)। खरना के शुभ अवसर पर रविवार को सोन नदी में नहाने गए तीन युवक नदी की गहराई में समा गए। सोमवार को गोताखोरों की अथक कोशिशों के बाद तीनों के शव बरामद कर लिए गए। घटना ने पूरे इलाके को शोकाकुल कर दिया है। गोताखोरों की टीम ने अंकुश पासवान (22) निवासी शेरघाटी (बिहार) और आदर्श चंद्रवंशी (22) निवासी इटवा, नवीनगर (बिहार) के शव बरवाडीह गांव के सामने सोन नदी से बरामद किए, जबकि रजनीश चंद्रवंशी (23) निवासी पोखराही का शव डूमरहत्था गांव के समीप मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार शाम से चला सर्च अभियान, प्रशासन पूरी रात डटा रहा खरना के मौके पर नहाने गए तीनों युवक जब देर तक वापस नहीं लौटे, तो ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। कुछ ही देर में घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

एसडीपीओ एस. मोहम्मद याक़ूब और अंचल अधिकारी पंकज कुमार देर रात तक घटनास्थल पर मौजूद रहे। स्थानीय गोताखोरों के साथ प्रशासन की टीम लगातार सर्च अभियान में लगी रही, जो सोमवार की देर शाम तक जारी रहा पोखराही में पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल तीनों युवकों की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। पोखराही गांव में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों की भारी भीड़ अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में जुटी रही, जहां शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।