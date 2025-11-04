Language
    पारिवारिक विवाद से आहत होकर युवती ने कुएं में कूदकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:11 PM (IST)

    पलामू जिले के नावाजयपुर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय युवती ने पारिवारिक विवाद के बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है।

    युवती ने कुएं में कूदकर दी जान

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। नावाजयपुर थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में सोमवार की रात एक 17 वर्षीय युवती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। 

    स्वजनों ने बताया कि सोमवार की रात किसी बात को लेकर पूनम कुमारी का परिजनों से विवाद हो गया था। इसी बात से नाराज होकर उसने घर के पास स्थित कुएं में कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

    मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने घटना की सूचना नावाजयपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की छानबीन में जुटी है।