    पलामू में सड़क हादसा, कार और बाइक की जोरदार टक्कर में चैनपुर के नाजिर की मौत

    By Sachidanand Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    पलामू में एक सड़क दुर्घटना में चैनपुर अंचल के नाजिर राकेश कुमार की मृत्यु हो गई। वह दुर्गा पूजा में घर आए थे और विभागीय कार्य के लिए चैनपुर जा रहे थे तभी सिंगरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा हाईवे पर गुरुवार की दोपहर कार और बाइक की टक्कर में चैनपुर अंचल के नाजिर राकेश कुमार (45 वर्ष) की मौत हो गई। मृतक विश्रामपुर प्रखंड के बसना गांव निवासी थे।

    हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने मौके से ही कार चालक को हिरासत में ले लिया और उसका अल्कोहल टेस्ट कराया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है।

    जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार दुर्गा पूजा में घर आए थे और विभागीय कार्य के सिलसिले में चैनपुर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

    सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    उससे पूछताछ की जा रही है। इधर, हादसे की खबर से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।