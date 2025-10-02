पलामू में सड़क हादसा, कार और बाइक की जोरदार टक्कर में चैनपुर के नाजिर की मौत

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा हाईवे पर गुरुवार की दोपहर कार और बाइक की टक्कर में चैनपुर अंचल के नाजिर राकेश कुमार (45 वर्ष) की मौत हो गई। मृतक विश्रामपुर प्रखंड के बसना गांव निवासी थे।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मौके से ही कार चालक को हिरासत में ले लिया और उसका अल्कोहल टेस्ट कराया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है।

जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार दुर्गा पूजा में घर आए थे और विभागीय कार्य के सिलसिले में चैनपुर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उससे पूछताछ की जा रही है। इधर, हादसे की खबर से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।