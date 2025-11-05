Language
    बकरी चराने गई 42 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म, 25 साल के युवक पर FIR दर्ज

    By SachidanandEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता बकरी चराने खेत गई थी, जहां पड़ोसी गांव के 25 वर्षीय युवक ने पहले खेत की आरी पर जबरदस्ती की कोशिश की  

    42 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म

    संवाद सूत्र,हुसैनाबाद (पलामू)। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में 42 वर्षीय अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता के आवेदन पर बगल के गांव के एक 25 वर्षीय युवक के खिलाफ हुसैनाबाद थाना में मामला दर्ज किया गया है। 

    महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह बकरी चराने के लिए गांव से कुछ दूरी पर गई थी। इसी दौरान बगल गांव का एक युवक वहां पहुंचा और खेत की आरी पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया। 

    प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू 

    कुछ देर बाद जब वह वापस लौट रही थी, तभी युवक ने पीछे से आकर उसे झाड़ी की ओर घसीट लिया और वहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला के चिल्लाने पर आसपास बकरी चरा रही अन्य महिलाएं मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया।

    थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी।