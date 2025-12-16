'मुर्गियों को संभालकर नहीं रखा तो...', पड़ोसी ने उठाया खौफनाक कदम, पंचायत ने लगाया 2000 रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर प्रखंड के खनवा गांव में एक व्यक्ति की दर्जनों मुर्गियों को जहर देकर मार दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष स्वर्गीय बिरजू उरांव के स्वजन हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के मुखिया पति नरेंद्र मेहता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि गांव के ही गुलाब शर्मा द्वारा लगातार मुर्गियों को लेकर धमकी दी जा रही थी।

आरोप है कि गुलाब शर्मा ने कहा था कि यदि मुर्गियों को संभालकर नहीं रखा गया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद मुर्गियों की मौत हो गई। मामले को लेकर गांव में पंचायत बैठाई गई। पंचायत के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आरोपी गुलाब शर्मा पीड़ित परिवार को दो हजार रुपये जुर्माना के रूप में देगा।