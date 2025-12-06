Language
    जमीन विवाद में घूस मांगने के आरोप में पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलंबित, नीलेश कुमार बने नए प्रभारी

    By SachidanandEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    गिरिडीह जिले के पिपराटांड़ थाना प्रभारी को जमीन विवाद में रिश्वत मांगने के आरोप के चलते निलंबित कर दिया गया है। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई हुई। न ...और पढ़ें

     घूस मांगने के आरोप में पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलंबित

    जागरण संवाददाता, (पलामू)। पिपराटांड़ थाना प्रभारी सुबोध कुमार को जमीन से जुड़े एक मामले में पैसे की मांग का आरोप लगने पर निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह किशुनपुर ओपी प्रभारी नीलेश कुमार को पिपराटांड़ थाने की कमान सौंपी गई है, जबकि सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिंह को किशुनपुर ओपी का नया प्रभारी बनाया गया है। 

    आरोप है कि थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने जमीन विवाद के एक मामले में एक दलाल के माध्यम से 20 हजार रुपये की मांग की थी। इस संबंध में जोनल आईजी से शिकायत की गई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसपी रीष्मा रमेशन ने कार्रवाई करते हुए सुबोध कुमार को निलंबित कर दिया। 

    पहले भी हो चुकी है पिपराटांड़ थाना प्रभारी की कार्रवाई

    बताते चलें कि इससे पहले भी पिपराटांड़ थाने के प्रभारी को एक अफीम मामले में संदिग्ध भूमिका पाए जाने के बाद निलंबित किया गया था। उसके बाद टाउन थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को पिपराटांड़ थाने का प्रभारी बनाया गया था।

    दोनों अधिकारी सुबोध कुमार और नीलेश कुमार 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। पिपराटांड़ इलाका चतरा से सटा होने के कारण नक्सली गतिविधियों और अफीम की खेती के लिए संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र से कई बड़े नक्सल अभियान भी संचालित किए जाते रहे हैं।