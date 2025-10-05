पलामू में महिला की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

पाटन थाना क्षेत्र के बरसेता गांव में एक महिला प्रीति कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। प्रीति का विवाह 2018 में सुनील पासवान से हुआ था। परिजनों का कहना है कि सुनील का 2022 से किसी और महिला से प्रेम संबंध था जिसके कारण प्रीति को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी।

संवाद सूत्र,पाटन (पलामू)। पाटन थाना क्षेत्र के बरसेता गांव में शनिवार देर रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान सुनील पासवान की 25 वर्षीय पत्नी प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। उसका शव रविवार तड़के बेड पर मिला। मायके वालों का आरोप है कि प्रीति की हत्या की गई है।

जानकारी के अनुसार, प्रीति का विवाह वर्ष 2018 में सुनील पासवान के साथ हुआ था। दंपती की दो पुत्रियां हैं। परिजनों का कहना है कि वर्ष 2022 से ही सुनील पासवान का मेदिनीनगर निवासी चीकू कुमारी (पिता विनोद चौधरी) के साथ प्रेम संबंध था, जिसके बाद उसने उससे विवाह भी कर लिया था। इसी के चलते प्रीति को लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी।

परिजन हत्या की आशंका जता रहे मृतका के स्वजनों ने यह भी बताया कि हत्या से कुछ देर पहले प्रीति ने अपने चचेरे भाई को व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी थी, जिसमें वह दूसरे कपड़े में दिखाई दे रही थी, जबकि शव मिलने के समय उसने अलग कपड़े पहन रखे थे। बेड पर दो तकिए भी पाए गए हैं, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।