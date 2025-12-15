सड़क हादसे ने छीन लिया घर का एकलौता चिराग, पिकअप वाहन की टक्कर से 16 वर्षीय युवक की मौत

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। जिले के पांडू थाना क्षेत्र के बूढ़ीखाड़ गांव निवासी 16 वर्षीय गौतम कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। बताया जाता है कि गौतम किसी काम से बाइक से विश्रामपुर बाजार गया था।

वहां से घर लौटने के दौरान लेधूका और कुटमू गांव के बीच एक पिकअप वाहन (एमएच 27 बीएक्स 7003) ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गौतम बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने स्वजनों को जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचकर घायल गौतम को इलाज के लिए पहले विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।