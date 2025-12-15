Language
    सड़क हादसे ने छीन लिया घर का एकलौता चिराग, पिकअप वाहन की टक्कर से 16 वर्षीय युवक की मौत

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    झारखंड के पलामू में एक सड़क हादसे में 16 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना एक पिकअप वाहन की टक्कर के कारण हुई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और ...और पढ़ें

     गौतम कुमार की फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। जिले के पांडू थाना क्षेत्र के बूढ़ीखाड़ गांव निवासी 16 वर्षीय गौतम कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। बताया जाता है कि गौतम किसी काम से बाइक से विश्रामपुर बाजार गया था।

    वहां से घर लौटने के दौरान लेधूका और कुटमू गांव के बीच एक पिकअप वाहन (एमएच 27 बीएक्स 7003) ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गौतम बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने स्वजनों को जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचकर घायल गौतम को इलाज के लिए पहले विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गौतम अपने परिवार का इकलौता पुत्र था।