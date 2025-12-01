Language
    Palamu News: दो दिन पहले हुई थी शादी, सड़क दुर्घटना में युवक की मौत

    By Kundan Sinha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    पलामू में एक नवविवाहित युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शादी के दो दिन बाद ही वह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    सड़क हादसे में नवविवाहित युवक की मौत हो गई।

    संवाद सहयोगी,मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा पेट्रोल पंप के समीप सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में नवविवाहित युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुदना निवासी मनोज पाठक के पुत्र राहुल पाठक (35) के रूप में हुई है।

    राहुल की शादी मात्र दो दिन पहले, 29 दिसंबर को हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहुल दोपहर करीब 12 बजे अपनी मोटरसाइकिल से पाटन मोड़ किसी काम से गए थे। लौटने के दौरान सिंगरा में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार हाइवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

    हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल मेदिनीराय मेडिकल कालेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी लालजी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटना में शामिल हाइवा को जब्त कर लिया।

    चालक फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है। राहुल पाठक मूल रूप से विश्रामपुर प्रखंड के पंजरी कला के निवासी थे। वे अभाविप के पूर्व कार्यकर्ता रहे थे और हाल के दिनों में कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे।

    नवविवाहित युवक की अचानक हुई मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर है। स्वजनों ने प्रशासन से हाइवा चालक की शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    मनिका में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत

    लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के औराटाड़ गांव निवासी शिव बचन सिंह (28 वर्ष) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार को शिव बचन सिंह किसी कार्य से चतरा गए थे। देर शाम घर लौटते समय मनिका थाना क्षेत्र के रेवद गांव के पास उनकी बाइक की टक्कर एक अन्य बाइक से हो गई।

    टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक से गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें मनिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमएमसीएच रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी की एएसआइ सुशीला टीयू और पुलिस जवान विकास कुमार अस्पताल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां सोमवार को पोस्टमार्टम के उपरांत शव को स्वजनों को सौंप दिया गया।