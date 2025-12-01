Palamu News: दो दिन पहले हुई थी शादी, सड़क दुर्घटना में युवक की मौत

संवाद सहयोगी,मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा पेट्रोल पंप के समीप सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में नवविवाहित युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुदना निवासी मनोज पाठक के पुत्र राहुल पाठक (35) के रूप में हुई है।

राहुल की शादी मात्र दो दिन पहले, 29 दिसंबर को हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहुल दोपहर करीब 12 बजे अपनी मोटरसाइकिल से पाटन मोड़ किसी काम से गए थे। लौटने के दौरान सिंगरा में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार हाइवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल मेदिनीराय मेडिकल कालेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी लालजी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटना में शामिल हाइवा को जब्त कर लिया।

चालक फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है। राहुल पाठक मूल रूप से विश्रामपुर प्रखंड के पंजरी कला के निवासी थे। वे अभाविप के पूर्व कार्यकर्ता रहे थे और हाल के दिनों में कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे।