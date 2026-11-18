संवाद सूत्र, पड़वा (पलामू)। फल की पेटियों में सेब और अनार के बीच शराब की बोतलें छिपाकर तस्करी की जा रही थी। तस्करी का यह तरीका उस समय सामने आया, जब पुलिस ने यात्री बस की तलाशी शुरू की। पुलिस को देखते ही पकड़े जाने के डर से तस्कर बस के इमरजेंसी गेट से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने फल की पेटियों की जांच की तो उनके भीतर से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई।

घटना बुधवार सुबह करीब 7:45 बजे की है। पंडवा थाना क्षेत्र के एनएच-39 पर लोहड़ा स्थित प्लस टू सूरत उच्च विद्यालय के समीप पुलिस ने मेदिनीनगर से औरंगाबाद जा रही यात्री बस को रोककर तलाशी ली। इसी दौरान बस में रखी सेब और अनार की पेटियों पर पुलिस की नजर पड़ी। जांच करने पर पता चला कि फलों की पेटियों के भीतर शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई हैं।

जानकारी के अनुसार, शराब लेकर जा रहा तस्कर मेदिनीनगर से बिहार के अंबा तक का टिकट लेकर बस में सवार हुआ था। उसने सामान्य फल की पेटियों की तरह सेब और अनार के डिब्बे बस में रखे थे, ताकि किसी को शक न हो। हालांकि, लोहड़ा के पास पुलिस की जांच शुरू होते ही उसकी योजना पर पानी फिर गया। खुद को घिरता देख वह बस के पिछले हिस्से में बने इमरजेंसी गेट से कूद गया और लोहड़ा पंचायत की ओर भाग निकला।