    नशे के खिलाफ अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता: शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, 360 बोतल बरामद

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    पलामू पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 360 बोतल शराब बरामद की है, जिसकी कीमत हजारों ...और पढ़ें

    गिरफ्तार शराब तस्कर के साथ पुलिस। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पलामू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना की पुलिस ने चियांकी स्थित बाबा होटल के पास खड़ी एक बोलेरो पिकअप (डाक पार्सल) वाहन से 360 बोतल विदेशी शराब बरामद की है।

    पुलिस ने मौके से वाहन चालक, समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के कानू विशुनपुर निवासी 23 वर्षीय रोहित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    थाना प्रभारी लालजी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों कोबताया कि पुलिस को चियांकी में बाबा होटल के पास एक संदिग्ध बोलेरो पिकअप वाहन (यूपी 65 सीटी 6722) खड़े होने की सूचना मिली थी।

    सत्यापन के लिए पहुंचे पुलिस दल ने वाहन को पाया और आसपास पूछताछ शुरू की। इसी दौरान होटल में एक युवक संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसने पूछताछ में अपनी पहचान रोहित कुमार के रूप में बताई।

    वाहन की छानबीन करने पर पिकअप अंदर से खाली पाया गया। जब पुलिस ने गहन जांच की तो वाहन की छत पर लोहे के टीन से बना एक अतिरिक्त बॉक्स मिला, जिसे स्क्रू और वेल्डिंग से सील किया गया था। बॉक्स खोलने पर पुलिस को 180 एमएल की 48 बोतल तथा 47 पाउच देसी शराब बरामद हुई।

    इसके अलावा वाहन का नंबर प्लेट भी फर्जी पाया गया।सदर थाना में मामला दर्ज कर शराब, वाहन और एक स्मार्टफोन को जब्त कर लिया गया है। जबकि आराेपित चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस टीम में सअनि नबी अंसारी, टीओपी–2 प्रभारी राकेश कुमार, आरक्षी बच्छन राम, सहायक आरक्षी गणेश सिंह समेत सशस्त्र बल शामिल रहे।