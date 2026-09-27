पलामू से लापता तीन नाबालिग बालिकाएं गोपालगंज से सकुशल बरामद, घूमने के लिए निकली थीं घर से  

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। शहर थाना क्षेत्र से लापता हुई तीन नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने रविवार को गोपालगंज (बिहार-उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र) से सकुशल बरामद कर लिया। तीनों बालिकाएं 21 सितंबर को बिना बताए घर से चली गई थीं। इनमें दो चचेरी बहनें और एक उनकी सहपाठी है।

इस संबंध में 24 सितंबर को शहर थाना कांड संख्या 368/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2)/96 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित अनुसंधान शुरू किया और लगातार छापेमारी की।