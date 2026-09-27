पलामू में दर्दनाक सड़क हादसा, दो बाइकों की सीधी टक्कर में युवक की मौत; चार घायल

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रानी ताल के पास शनिवार की देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में चार लोग घायल हुए हैं।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। घायलों को तत्काल एमएमसीएच में भर्ती कराया गया। यहां एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया।

मृतक की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के बालचौरा निवासी सुजीत कुमार (18) के रूप में हुई है। दुर्घटना में आनंद कुमार (20), राजेश साव (20) और दिलीप कुमार साव (16), सभी बाघी, रामगढ़ निवासी, घायल हुए हैं। वहीं दूसरी बाइक पर सवार चैनपुर के कंकारी निवासी रूपेश कुमार यादव (18) को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया।

एक बाइक पर चार, दूसरी पर था एक युवक बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल पर चार लोग सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान रानी ताल के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना चैनपुर थाना पुलिस को दी।