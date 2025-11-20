रात के अंधेरे में 6.5 किलो अफीम लेकर भाग रहा था गैंगस्टर, पलामू पुलिस ने दबोचा
मेदिनीनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 किलो 523 ग्राम अवैध अफीम के साथ अभिषेक कुमार नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह पलामू और चतरा बॉर्डर से अफीम खरीदकर डाल्टनगंज में ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस ने उसके पास से एक कार और मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिनका इस्तेमाल वह तस्करी में करता था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। शहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलो 523 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से मारुति बलेनो कार, एक मोबाइल फोन और अफीम से भरा बैग बरामद किया है।
लंबे समय से अफीम तस्करी में सक्रिय था आरोपी
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने गुरुवार को पुलिस सभागार में बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अभिषेक कुमार काफी समय से पलामू और चतरा बार्डर के रास्ते अफीम खरीदता था और उसे डाल्टनगंज शहर में ऊंचे दामों पर बेचता था।
इस अवैध कारोबार में पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से खरीदार पलामू पहुंचते थे। आरोपित इस अफीम को करीब 5 लाख रुपये प्रति किलो की दर से बेचने की फिराक में था।
कार और मोबाइल का उपयोग तस्करी नेटवर्क में होता था
एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके पास से मिली बलेनो कार और मोबाइल को जब्त कर लिया है। इन्हीं साधनों का उपयोग कर वह तस्करी नेटवर्क को संचालित करता था। जांच में यह भी सामने आया कि अभिषेक कुमार के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, जिससे साफ है कि वह एक आदतन तस्कर है।
एसपी ने कहा कि पलामू पुलिस अब इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह अफीम किस स्रोत से लाई जाती थी और किन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति की जाती थी। इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कई और गिरफ्तारियां संभव हैं।
