Palamu News: बालू तस्करी के दौरान ट्रैक्टर पलटा, कुचलने से युवक की मौत

संवादसूत्र, जागरण, पाटन (पलामू) : नवाजयपुर थाना क्षेत्र के चुरादोहर बाजार में मंगलवार की देर रात अवैध बालू तस्करी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में मजदूर अजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का डाला अचानक पलट गया, जिसकी चपेट में आकर अजय यादव बुरी तरह कुचल गया। स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बची जान हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह अजय यादव को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में था और सड़क पर अचानक संतुलन बिगड़ने से वह पलट गया।





पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त किया, जांच में जुटी टीम घटना की सूचना मिलते ही नवाजयपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मजदूर की मौत ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुई प्रतीत होती है। उन्होंने बताया कि हादसे के समय ट्रैक्टर पर बालू लदा नहीं था, लेकिन वाहन का संबंध स्थानीय बालू माफिया से है।

अवैध बालू खनन पर सवाल, प्रशासन सख्त घटना के बाद क्षेत्र में अवैध बालू तस्करी को लेकर फिर से प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में लगातार बालू की ढुलाई होती है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहती है। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।