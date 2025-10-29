Language
    Palamu News: छठ घाट से अपहरण, नहर किनारे नाबालिग का मिला शव; इलाके में आक्रोश का माहौल

    By SachidanandEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    पलामू में छठ घाट से एक व्यक्ति का अपहरण कर नहर के किनारे हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

     पोंची में 14 वर्षीय पंकज का अपहरण कर की गई हत्या। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सतबरवा (पलामू)। सतबरवा थाना क्षेत्र के पोंची गांव में 14 वर्षीय बालक पंकज यादव के अपहरण का मामला अब हत्या में तब्दील हो गया है। सोमवार की रात छठ घाट से अचानक लापता हुए पंकज का शव बुधवार को बरामद हुआ।

    इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार, पोंची निवासी बाली यादव का पुत्र पंकज यादव (14) सोमवार की शाम छठ घाट गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा।

    स्वजनों ने मंगलवार की शाम खोजबीन के बाद सतबरवा थाना में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार राणा ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिपराटांड़ थाना के सहयोग से पांकी थाना क्षेत्र के तितलांगी गांव निवासी रमेश यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई अहम जानकारियां दीं, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया।

    पत्थ से कुचला गया शव

    उसकी निशानदेही पर पोंची पंचायत के मानासोती टांड़ स्थित मलय नहर के पास से शव बरामद किया गया। शव की पहचान परिजनों ने पंकज यादव के रूप में की। पुलिस के मुताबिक, शव को पत्थर से कुचल दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट है कि बालक की बेहद बेरहमी से हत्या की गई है।

    थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है तथा जल्द ही हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा।

    पुरानी रंजिश का शक

    गौरतलब है कि मृतक के पिता बाली यादव ने अपने आवेदन में आरोपी रमेश यादव पर ही बेटे के अपहरण का आरोप लगाया था। दो वर्ष पूर्व बाली यादव के भाई की पुत्री का विवाह रमेश से हुआ था, लेकिन आपसी विवाद के कारण पत्नी मायके लौट आई थी।

    करीब तीन माह पूर्व पंचायत के हस्तक्षेप से भी विवाद नहीं सुलझा। स्वजनों का आरोप है कि इसी रंजिश के कारण रमेश यादव ने प्रतिशोध में यह जघन्य वारदात की।