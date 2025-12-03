Language
    पलामू में लोहा कारोबारी के 3 ठिकानों पर सेंट्रल GST की छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी का शक

    By SachidanandEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:23 PM (IST)

    पलामू में सेंट्रल जीएसटी टीम ने एक लोहा कारोबारी के तीन ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई टैक्स चोरी के संदेह में की गई है, जिसमें करोड़ों रुपये की ...और पढ़ें

    सेंट्रल GST की छापेमारी

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मेदिनीनगर में मंगलवार को सेंट्रल जीएसटी रांची की टीम ने जिले के प्रतिष्ठित लोहा कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर पूरे कारोबारी जगत में हलचल मचा दी। कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और देर रात आठ बजे तक चली।

    टीम ने अघोर आश्रम रोड, सुदना स्थित आवास, नवाहाता स्थित कार्यालय और बीसफूटा स्थित गोदाम पर गहन जांच की। तीनों जगहों पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, बही-खाते और बिल-वाउचर खंगाले गए।

    करोड़ों रुपये के टैक्स चोरी 

    सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये के टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। टीम को कर अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें मिली थीं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान टीम को क्या-क्या अनियमितताएं मिलीं, इसका आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है, क्योंकि टीम देर रात रांची लौट गई।

    हालांकि, छापेमारी के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान को सील नहीं किया गया, लेकिन दस्तावेजों की गहन छानबीन से मामला गंभीर बताया जा रहा है। टीम की रिपोर्ट रांची में जांच के बाद सामने आएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

     