पलामू में लोहा कारोबारी के 3 ठिकानों पर सेंट्रल GST की छापेमारी, करोड़ों की टैक्स चोरी का शक

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मेदिनीनगर में मंगलवार को सेंट्रल जीएसटी रांची की टीम ने जिले के प्रतिष्ठित लोहा कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर पूरे कारोबारी जगत में हलचल मचा दी। कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और देर रात आठ बजे तक चली।

टीम ने अघोर आश्रम रोड, सुदना स्थित आवास, नवाहाता स्थित कार्यालय और बीसफूटा स्थित गोदाम पर गहन जांच की। तीनों जगहों पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, बही-खाते और बिल-वाउचर खंगाले गए।

करोड़ों रुपये के टैक्स चोरी

सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये के टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। टीम को कर अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें मिली थीं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान टीम को क्या-क्या अनियमितताएं मिलीं, इसका आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है, क्योंकि टीम देर रात रांची लौट गई।