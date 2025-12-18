Language
    पलामू में स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी लेटर भेजकर ठगी; पुलिस ने दर्ज की FIR

    By Sachidanand Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    पलामू में स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर पैसे की मांग की जा रही थी। सिविल सर्जन ने मे ...और पढ़ें

    फर्जी लेटर भेजकर ठगी

    जागरण संवाददाता,मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू में स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा और अवैध पैसे की वसूली का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया गया और सिविल सर्जन के नाम का सहारा लेकर अभ्यर्थियों से पैसे की मांग की गई। 

    मामले के उजागर होने के बाद पलामू के सिविल सर्जन डा. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मेदिनीनगर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि जिस मोबाइल नंबर से अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के माध्यम से नियुक्ति पत्र भेजे गए और पैसे की मांग की गई, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। 

    अनुबंध के आधार पर बहाली की प्रक्रिया पूरी

    दरअसल, पलामू में कुछ माह पूर्व एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट समेत अन्य पदों पर अनुबंध के आधार पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की गई थी। बहाली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इससे जुड़े अभ्यर्थियों को अज्ञात लोगों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर पैसे की मांग की जाने लगी। कई अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी भेजे गए, जिससे वे भ्रमित हो गए। 

    इस संबंध में पलामू सिविल सर्जन डा. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर सिविल सर्जन के नाम पर पैसे की मांग की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

    वहीं, मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि सिविल सर्जन के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न इलाकों में छापेमारी की जा रही है।