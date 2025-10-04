Language
    Inspire Award मानक में पलामू का दबदबा कायम, लगातार छठी बार राज्य में अव्वल

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:04 PM (IST)

    इंस्पायर अवार्ड मानक में इस वर्ष भी पलामू जिले ने अपनी श्रेष्ठता कायम रखी है। जिले ने कुल 5073 नामांकन दर्ज कर पूरे झारखंड राज्य में लगातार छठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर 33वां स्थान हासिल कर जिले ने एक बार फिर अपनी पहचान राष्ट्रीय पटल पर दर्ज कराई है। जिले के 1221 विद्यालयों ने इस नवाचार-आधारित प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित की।

    इंस्पायर अवार्ड मानक में पलामू लगातार छठी बार राज्य में अव्वल घोषित।

    संवाद सूत्र, मेदिनीनगर (पलामू)। इंस्पायर अवार्ड मानक में इस वर्ष भी पलामू जिले ने अपनी श्रेष्ठता कायम रखी है। जिले ने कुल 5073 नामांकन दर्ज कर पूरे झारखंड राज्य में लगातार छठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

    वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर 33वां स्थान हासिल कर जिले ने एक बार फिर अपनी पहचान राष्ट्रीय पटल पर दर्ज कराई है। जिले के 1221 विद्यालयों ने इस नवाचार-आधारित प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित की।

    यह अपने आप में एक रिकार्ड है कि पलामू झारखंड का एकमात्र जिला है, जो लगातार देश के टाप 50 जिलों में शामिल होता आ रहा है।

    गौरतलब है कि पलामू ने इस बार अपने ही पुराने रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। सत्र 2020-21 में जिले ने 5043 नामांकन दर्ज किए थे, जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर 5073 तक पहुंच गई है।

    जानें क्या है इंस्पायर अवार्ड

    इंस्पायर अवार्ड मानक भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआइएफ) के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया जाता है।

    कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में नवाचार की भावना, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना है। जिला स्तर पर चयनित प्रत्येक छात्र को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

    राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त सम्मान राशि के साथ राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुति का अवसर भी मिलता है।

    चयनित प्रतिभागियों में से कुछ को जापान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपने नवाचार को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, जो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बनता है।

    पलामू शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व की बात है। इस सफलता में सहायक जिला नोडल पदाधिकारी डा. राजीव कुमार सिंह की भूमिका रही है, जिन्होंने नवाचार की दिशा में नई क्रांति की शुरुआत की है।

    - सौरव प्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू।

    पलामू जिला के विद्यार्थी वर्ग 6 से ही विज्ञान और नवाचार के प्रति जागरूक हैं। आने वाले वर्षों में पलामू जिले की दावेदारी राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।

    - संदीप कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू।

    इंस्पायर अवार्ड में पलामू पिछले छह वर्षों से लगातार राज्य में प्रथम स्थान पर है और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा रहा है। इस वर्ष जिले ने देश में 33वां स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान प्रदर्शनी के सात में से दो इवेंट में पलामू के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाया है।

    डा. राजीव कुमार, जिला नोडल पदाधिकारी, पलामू।

