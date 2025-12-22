Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Palamu Weather: पलामू में कोल्ड-डे का ऑरेंज अलर्ट, 27 दिसंबर तक कोहरे से राहत नहीं

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    पलामू में कोल्ड-डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर तक घने कोहरे से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दी है। जिले में शीतलहर का प्रको ...और पढ़ें

    Hero Image

    घने कोहरे की गिरफ्त में पलामू। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। बीते चार दिनों से पलामू जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को दिनभर घना कोहरा छाया रहा, जिससे वातावरण में नमी बनी रही और कोहरे से पानी की बूंदें टपकती रहीं।

    शनिवार को सुबह कोहरा रहा, जबकि दिन चढ़ने के साथ धूप तो निकली, लेकिन शीतलहर के कारण धूप में भी गर्मी का अहसास नहीं हुआ और दिनभर कनकनी बनी रही।

    रविवार को भी यही हाल रहा। दोपहर बाद धूप निकलने के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिली। सोमवार की सुबह भी जिले में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पलामू जिले के लिए घने कोहरे और कोल्ड-डे को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

    मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 27 दिसंबर तक पलामू जिले में कोल्ड-डे की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान दिन के समय भी तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेगा, जिससे दिन-रात हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की जाएगी।

    क्यों बन रही है कोल्ड-डे जैसी स्थिति

    मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, पछुआ हवाओं की गति कम होने और वातावरण में अधिक नमी रहने के कारण ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। जब हवा शांत रहती है और नमी अधिक होती है, तब दिन में तापमान नहीं बढ़ पाता। इसी वजह से कोल्ड-डे जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आने वाले कुछ दिनों तक पलामू जिले में ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है।

    क्या होता है कोल्ड-डे

    भारत में ‘कोल्ड-डे’ की स्थिति तब मानी जाती है, जब दिन के समय भी तापमान सामान्य से काफी कम रहता है और धूप के बावजूद ठंड बनी रहती है। यह स्थिति प्रायः उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिसंबर-जनवरी के दौरान घने कोहरे, कम धूप और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण बनती है।

    कोल्ड-डे के दौरान ठंड से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर सांस की दिक्कत बढ़ने के साथ हार्ट अटैक की आशंका रहती है। फिलहाल पलामू जिले सहित राज्य के कई जिलों में कोल्ड-डे की स्थिति बनी हुई है।