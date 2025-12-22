Palamu Weather: पलामू में कोल्ड-डे का ऑरेंज अलर्ट, 27 दिसंबर तक कोहरे से राहत नहीं

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। बीते चार दिनों से पलामू जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को दिनभर घना कोहरा छाया रहा, जिससे वातावरण में नमी बनी रही और कोहरे से पानी की बूंदें टपकती रहीं। शनिवार को सुबह कोहरा रहा, जबकि दिन चढ़ने के साथ धूप तो निकली, लेकिन शीतलहर के कारण धूप में भी गर्मी का अहसास नहीं हुआ और दिनभर कनकनी बनी रही। रविवार को भी यही हाल रहा। दोपहर बाद धूप निकलने के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिली। सोमवार की सुबह भी जिले में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पलामू जिले के लिए घने कोहरे और कोल्ड-डे को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान में 3.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 27 दिसंबर तक पलामू जिले में कोल्ड-डे की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान दिन के समय भी तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेगा, जिससे दिन-रात हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की जाएगी।

क्यों बन रही है कोल्ड-डे जैसी स्थिति मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, पछुआ हवाओं की गति कम होने और वातावरण में अधिक नमी रहने के कारण ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। जब हवा शांत रहती है और नमी अधिक होती है, तब दिन में तापमान नहीं बढ़ पाता। इसी वजह से कोल्ड-डे जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आने वाले कुछ दिनों तक पलामू जिले में ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है।

क्या होता है कोल्ड-डे भारत में ‘कोल्ड-डे’ की स्थिति तब मानी जाती है, जब दिन के समय भी तापमान सामान्य से काफी कम रहता है और धूप के बावजूद ठंड बनी रहती है। यह स्थिति प्रायः उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिसंबर-जनवरी के दौरान घने कोहरे, कम धूप और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण बनती है।