Jharkhand News: अफीम तस्करी का झारखंड-यूपी कनेक्शन बेनकाब, बरेली के चार तस्कर पलामू से गिरफ्तार
पलामू पुलिस ने अफीम तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसका संबंध यूपी के बरेली से जुड़ा है। इस मामले में चार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो बरेली और बदायूं के रहने वाले हैं। पुलिस को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जिनसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड में अफीम तस्करी का नेटवर्क अब उत्तर प्रदेश के बरेली तक जा पहुंचा है। पलामू पुलिस ने अफीम की तस्करी में शामिल चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो सभी यूपी के बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं।
पुलिस ने इनके पास से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कई डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं, जिनसे अफीम कारोबार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।
फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते थे तस्करी, लेस्लीगंज में पकड़े गए
लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में नियमित वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका। पूछताछ में कार सवारों ने अपना पता बरेली (उत्तर प्रदेश) बताया, जबकि गाड़ी का नंबर झारखंड के रांची का था।
संदेह होने पर पुलिस ने गहन जांच की तो पता चला कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ये लोग अफीम तस्करी के लिए पलामू पहुंचे थे। पुलिस ने मौके से फिरोज अंसारी, शाहनवाज, इरफान और अभय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। सभी का संबंध बरेली और बदायूं जिले से है, और इनका नेटवर्क यूपी में सक्रिय बताया जा रहा है।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से होती थी डीलिंग
जांच में खुलासा हुआ है कि ये तस्कर ऑनलाइन माध्यम से लाखों रुपये का लेन-देन कर रहे थे। वे पलामू और चतरा जिले के स्थानीय तस्करों से अफीम की खरीद के लिए भुगतान करते थे। पुलिस ने इनके मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत जुटाए हैं।
चतरा और पलामू के कई तस्करों के नाम आए सामने
गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में पुलिस को चतरा के 20 से अधिक और पलामू जिले के कई स्थानीय तस्करों के नाम मिले हैं। इन सभी पर शक है कि वे अफीम की खेती और तस्करी से जुड़े हैं। तस्करों ने बताया कि पिपराटांड़ थाना क्षेत्र का एक गांव इस नेटवर्क का मुख्य ठिकाना है, जहां से अफीम की डील और सप्लाई होती है।
पलामू–चतरा सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी शुरू
पलामू पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद चतरा और पलामू के सीमावर्ती इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय और अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले चार अफीम तस्करों को पकड़ा गया है। पूछताछ में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। ये लोग फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। पलामू पुलिस तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
-रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू
