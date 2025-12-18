नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की लापरवाही से मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज के 30 छात्र फेल, अधर में लटका भविष्य

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस 2022 बैच के 30 छात्र नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण फेल हो गए हैं। कॉलेज में 2022 बैच में कुल 100 छात्र नामांकित हैं। फेज-दो की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को तीसरे वर्ष यानी फेज-तीन में प्रवेश मिलना था, लेकिन रिजल्ट में हुई गंभीर चूक से छात्र परेशान हैं। मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। बुधवार को फेज-दो का रिजल्ट जारी होते ही छात्रों के फेल होने की खबर सामने आई, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा मच गया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तकनीकी गलती के कारण उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

क्या है पूरा मामला एमबीबीएस 2022 बैच के छात्रों ने फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विषय की परीक्षा दी थी। एमबीबीएस परीक्षा में थ्योरी पेपर-1, थ्योरी पेपर-2 के साथ प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं। लेकिन रिजल्ट के फाइनल टेबुलेशन में विश्वविद्यालय स्तर पर बड़ी चूक हो गई।

विश्वविद्यालय ने फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों की जगह मेडिकल कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट के अंक 30 छात्रों की मार्कशीट में जोड़ दिए। इंटरनल असेसमेंट केवल परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए होता है, इसका अंतिम परिणाम से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन इसी तकनीकी गलती के कारण छात्रों को फेल घोषित कर दिया गया।