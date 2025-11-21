सेफ्टी टैंक में मिला नाई का शव, संदिग्ध कार से हत्या की गुत्थी उलझी
चैनपुर के शाहपुर में एक निर्माणाधीन मकान के सेफ्टी टैंक से एक 25 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान सुदामा ठाकुर के रूप में हुई है, जो एक नाई था। परिजनों के अनुसार वह गुरुवार शाम से लापता था। घटनास्थल से एक संदिग्ध कार भी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
संवाद सूत्र, चैनपुर (पलामू)। चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर तैबा नगर गली नंबर-3 में शुक्रवार सुबह तब हड़कंप मच गया, जब एक निर्माणाधीन मकान के सेफ्टी टैंक से एक युवक का शव बरामद हुआ।
मृतक की पहचान पाटन थाना क्षेत्र के सहदेवा गांव निवासी सुदामा ठाकुर (25 वर्ष) के रूप में की गई है। शुरुआती परिस्थिति को देखते हुए हत्या की आशंका गहराने लगी है।
सुबह 7 बजे मजदूरों ने देखा शव
घटना शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे सामने आई, जब निर्माणाधीन मकान में काम करने पहुंचे मजदूरों ने सेफ्टी टैंक में एक शव देखा और शोर मचाया। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय लोगों तथा चैनपुर थाना पुलिस को दी गई।
किराए के घर में रहता था युवक
जानकारी के मुताबिक मृतक सुदामा ठाकुर पानेरी बांध स्थित एक किराए के मकान में अपने बड़े भाई उमाकांत ठाकुर और भाभी के साथ रहता था। वह शाहपुर स्थित अस्पताल के पास मौजूद एक सैलून दुकान में नाई का काम करता था।
स्वजनों के अनुसार सुदामा गुरुवार शाम सब्जी लेने निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे परिजन चिंतित हो गए।
घटनास्थल से मिला चारपहिया वाहन
मौके से एक सफेद रंग का स्विफ्ट डिजायर कार (जे एच 01 बीक्यू 6850) भी बरामद हुआ है, जिसने मामले को और संदिग्ध बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार देर रात यहां खड़ी देखी गई थी।
शव भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए
सूचना पर चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे स्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच-सीएचसी, मेदिनीनगर भेज दिया। पुलिस विभिन्न बिंदुओं- युवक का अपहरण,हत्या कर शव को छिपाने की कोशिश,वाहन की भूमिका और कॉल डिटेल आदि की जांच कर रही है।
स्थानीयों में दहशत और कई सवाल
अचानक मिले शव और संदिग्ध वाहन से पूरे शाहपुर क्षेत्र में दहशत है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सुदामा गुरुवार शाम के बाद कहां गया और किसके साथ था? पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद घटना की दिशा स्पष्ट होगी।
