पलामू में SBI बैरिया चौक शाखा में सेंधमारी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुआ नकाबपोश अपराधी

मेदिनीनगर के बैरिया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक में अज्ञात अपराधियों ने सेंधमारी का प्रयास किया लेकिन वे कैश या कोई अन्य सामान चुराने में विफल रहे। बैंक के पिछले हिस्से से सेंध लगाकर घुसे अपराधी ने सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जिससे एटीएम का लिंक टूट गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है।

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सबसे व्यस्त बैरिया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने सेंधमारी की कोशिश की। हालांकि, अपराधी बैंक से न तो कैश और न ही कोई अन्य सामान ले जा पाए। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक नकाबपोश अपराधी बैंक के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है।

सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया निशाना पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराधी बैंक के पिछले हिस्से से सेंध लगाकर अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान बैंक से जुड़ा एटीएम का लिंक अचानक कट गया। लिंक टूटने के बाद ही बैंक अधिकारियों को घटना की जानकारी हुई और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। अपराधी सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह तोड़ने में विफल रहे।

गैस कटर का इस्तेमाल जांच में यह खुलासा हुआ है कि अपराधियों ने सेंधमारी और सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की।

जांच में जुटी पुलिस टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि एसबीआई की बैरिया चौक शाखा में सेंधमारी की कोशिश की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने का प्रयास जारी है। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वहीं, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक विवेकानंद ने कहा कि जैसे ही एटीएम का लिंक टूटा, बैंक अधिकारियों को आशंका हुई और तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई। उन्होंने माना कि घटना के बाद बैंक प्रबंधन भी अतिरिक्त सतर्क हो गया है।