Palamu News मनहो गांव में एक निर्दयी महिला ने अपने सौतेले बेटे की पहले सरिया से पिटाई की। फिर बाद में गला दबाकर हत्या कर डाली। हत्या के बाद शव को घर से कुछ दूर पानी के गड्ढे में फेंक दिया। मृतक के छोटे भाई ने मंगलवार की सुबह ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने छतरपुर पुलिस को सूचना दी।

Jharkhand: सौतेली मां ने बेटे को सरिये से पीटा, गला दबाकर ली जान; गांव के बाहर गढ्ढे में फेंका शव

