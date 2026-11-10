Palamu: दलित ग्रामीण के कंधे पर बैठ नदी पार कर रहे थे राजद विधायक, बीच धारा में दोनों गिरे

संवाद सूत्र, बिश्रामपुर (पलामू)। Bishrampur MLA Naresh Singh Falls into River बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के घासीदाग पंचायत में सोमवार देर शाम एक धार्मिक समारोह में शामिल होने पहुंचे विधायक नरेश प्रसाद सिंह को नदी पार करने के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। गांव में प्रवेश करने के लिए उन्हें धुरिया नदी पार करनी थी।

नदी में पानी होने के कारण विधायक खुद पैदल नदी पार करने के बजाय एक ग्रामीण के कंधे पर बैठ गए। ग्रामीण उन्हें कंधे पर लेकर नदी पार कर रहा था। इसी दौरान बीच धारा में संतुलन बिगड़ गया और विधायक सहित उन्हें कंधे पर उठाने वाला ग्रामीण पानी में गिर पड़ा।वाला ग्रामीण पानी में गिर पड़ा।

इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि नदी में पानी घुटने तक ही था। लिहाजा घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।