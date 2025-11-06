Language
    बनारस में हादसा: इलाज कराने गए पलामू के युवक की गंगा में डूबने से मौत

    By SachchidanandEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    झारखंड के पलामू जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। एक युवक अपनी मां का इलाज कराने बनारस गया था, जहाँ वह गंगा नदी में डूब गया। इस घटना से पलामू में शोक की लहर है। युवक की असामयिक मृत्यु से परिवार और परिचित गहरे सदमे में हैं।

    बनारस में तीसरे दिन बरामद हुआ पलामू के युवक यतीश पांडेय का शव। 

    संवाद सूत्र, पाटन (पलामू) । पाटन थाना क्षेत्र के उतकी गांव निवासी 24 वर्षीय यतीश पांडेय का शव बुधवार को बनारस में गंगा नदी से बरामद किया गया। यतीश रविवार को गंगा स्नान के दौरान डूब गया था।

    तीन दिनों से गोताखोरों की टीम उनकी तलाश में जुटी थी, जिसके बाद बुधवार को उनका शव नदी से बाहर निकाला गया। यतीश अपनी मां के इलाज के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस से बनारस पहुंचा था।

    वहां मां-बेटे दोनों गंगा स्नान करने गए, लेकिन स्नान के दौरान यतीश गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत गोताखोरों की टीम को बुला्या। लगातार तीन दिनों की मशक्कत के बाद शव को खोज निकाला गया।

    बनारस में ही किया गया अंतिम संस्कार

    शव बरामद होने के बाद यतीश के स्वजन बनारस पहुंचे। वहीं गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। यतीश इकलौता बेटा था। उसके पिता सुशील पांडेय का निधन लगभग बारह वर्ष पहले हो चुका था।

    अब परिवार में उनकी वृद्ध दादी, मां और दो बहनें हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। बेटे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

    पड़ोसी और रिश्तेदार लगातार घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। बीए पास और नौकरी की तैयारी में जुटा यतीश मेहनती और सरल स्वभाव का युवक था। वह गांव के युवाओं के बीच प्रेरणा स्रोत था। उनकी असमय मृत्यु ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। लोग इस घटना को परिवार पर आई त्रासदी बता रहे है।

    तीन पीढ़ियों पर टूटा दुख का पहाड़

    ग्रामीणों के अनुसार, यतीश के दादा और पिता दोनों की भी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। अब परिवार की तीसरी पीढ़ी में भी यह दुखद घटना हो गई है, जिससे गांव में गहरा शोक छा गया है।