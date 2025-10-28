Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Jharkhand Crime: पलामू में मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    झारखंड के पलामू में एक मिस्त्री की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी है। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आक्रोशित लोगों ने किया धरना-प्रदर्शन

    संवाद सूत्र, हरिहरगंज (पलामू)। हरिहरगंज में सोमवार की शाम गेट-ग्रिल मिस्त्री की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सतगावां निवासी 42 वर्षीय जसमुद्दीन अंसारी उर्फ नवाब अंसारी, पिता वहाब अंसारी के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, जसमुद्दीन सीता हाई स्कूल मैदान के पास गेट-ग्रील और वेल्डिंग का काम करता था। सोमवार को किसी ने उसे फोन कर ब्लॉक परिसर के पास कर्बला की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते में बुलाया था। वहीं अपराधियों ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिया।

    उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म पाए गए। शाम करीब पांच बजे पुलिस ने उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हरिहरगंज पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद रेफर कर दिया। मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग सदमे में हैं। मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव हरिहरगंज पहुंचते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने सतगांवा बांध मोड़ के पास शव रखकर मेदिनीनगर–औरंगाबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।

    आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। सड़क जाम की सूचना मिलते ही हरिहरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने में जुट गई।