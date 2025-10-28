Jharkhand Crime: पलामू में मिस्त्री की चाकू गोदकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम

संवाद सूत्र, हरिहरगंज (पलामू)। हरिहरगंज में सोमवार की शाम गेट-ग्रिल मिस्त्री की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सतगावां निवासी 42 वर्षीय जसमुद्दीन अंसारी उर्फ नवाब अंसारी, पिता वहाब अंसारी के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, जसमुद्दीन सीता हाई स्कूल मैदान के पास गेट-ग्रील और वेल्डिंग का काम करता था। सोमवार को किसी ने उसे फोन कर ब्लॉक परिसर के पास कर्बला की ओर जाने वाले सुनसान रास्ते में बुलाया था। वहीं अपराधियों ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिया।

उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म पाए गए। शाम करीब पांच बजे पुलिस ने उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हरिहरगंज पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद रेफर कर दिया। मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग सदमे में हैं। मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव हरिहरगंज पहुंचते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने सतगांवा बांध मोड़ के पास शव रखकर मेदिनीनगर–औरंगाबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।