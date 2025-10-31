Jharkhand News: पलामू में मिला का नवजात का कटा हुआ सिर, इलाके में फैली सनसनी
मेदिनीनगर में टेढ़वा पुल श्मशान के पास एक नवजात का कटा सिर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने सिर बरामद कर धड़ की तलाश शुरू कर दी है। श्मशान घाट के पास होने से बलि की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाल रही है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना ने अंधविश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मेदिनीनगर शहर एक बार फिर सनसनी में है। गुरुवार की देर शाम शहर थाना क्षेत्र के टेढ़वा पुल श्मशान के पास एक नवजात का कटा सिर मिलने से पूरे इलाके में दहशत और सन्नाटा फैल गया है।
सिर बरामद हुआ है, लेकिन धड़ अब तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कटे हुए सिर को कब्जे में लेकर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब तक धड़ का कोई सुराग नहीं मिला है।
बरामद सिर करीब तीन से चार दिन के नवजात का बताया जा रहा है। घटनास्थल श्मशान घाट से कुछ ही दूरी पर है, जिससे बलि की आशंका भी जताई जा रही है।
थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस विभिन्न कोणों से जांच में जुटी है। आसपास के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि पिछले तीन-चार दिनों में किन परिवारों में बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें से कोई नवजात लापता तो नहीं।
उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर है। बलि या अंधविश्वास से जुड़ी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
पुलिस ने कटा सिर अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखा है। जैसे ही धड़ बरामद होगा, शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर, इस घटना ने शहर में अंधविश्वास और मानवता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
टेढ़वा पुल और आसपास के लोग अब भी भय और जिज्ञासा के माहौल में हैं, जबकि पुलिस पूरी कोशिश में है कि इस रहस्यमयी वारदात का पर्दाफाश जल्द से जल्द किया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।