अवैध संबंध के विवाद में 20 दिन के नवजात को 'जहरीला सिरप' देने की कोशिश, मां ने पति पर लगाया गंभीर आरोप
लातेहार के बरवाडीह में एक 20 दिन के बच्चे को जहरीला सिरप पिलाकर मारने की कोशिश की गई। बच्चे की माँ, रूबी देवी ने अपने पति पिक्लेश सिंह पर अवैध संबंध के चलते ऐसा करने का आरोप लगाया है। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी जान बचाई जा सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के हुक्का माड़ गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 20 दिन के नवजात को कथित रूप से जहरीला सिरप पिलाकर मारने का प्रयास किया गया।
बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तुरंत मेदिनीनगर स्थित मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती कराया, जहां समय पर मिले उपचार से उसकी जान बचाई जा सकी। फिलहाल नवजात की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।
किसी अन्य महिला से संबंध
नवजात की मां रूबी देवी ने अपने पति पिक्लेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिक्लेश सिंह का किसी अन्य महिला से संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था।
इसी रंजिश का नतीजा बताते हुए रूबी देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति ने बच्चे को दिए जाने वाले सिरप में जहर मिलाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। सिरप की गंध और रंग में बदलाव का संदेह होने पर उन्होंने तत्काल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर मौजूद
अस्पताल के चिकित्सकों ने बच्चे का तुरंत इलाज शुरू किया और उसे एनआईसीयू में रखा। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई।
पुलिस ने संदिग्ध सिरप की बोतल को जब्त कर लिया है और मामले को बरवाडीह थाना को सौंप दिया है। पुलिस ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
रूबी देवी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें और उनके बच्चे को जान का खतरा है तथा वह लातेहार जिला प्रशासन से न्याय चाहती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।