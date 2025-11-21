पलामू के जंगल में अवैध अफीम की खेती की तैयारी का भंडाफोड़, भारी मात्रा में खाद और उपकरण जब्त

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केदल के पश्चिम स्थित लोहरा थाना के जंगल क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की तैयारी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में खाद, उपकरण और खेती में उपयोग होने वाली सामग्री जब्त की है। हालांकि पुलिस को देखते ही खेत में काम कर रहे सभी लोग जंगल की झाड़ियों का सहारा लेकर फरार हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक छापामारी दल का गठन किया और सशस्त्र बल के साथ बताए गए स्थान पर पहुंची। स्थल पर अवैध खेती की तैयारी में लगे कुछ लोग दिखाई दिए, लेकिन पुलिस को देखते ही वे मौके से भाग निकले।

अवैध अफीम खेती के लिए तैयार की जा रही थी जमीन पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा सके। मौके से पुलिस ने अवैध अफीम खेती के लिए तैयार की जा रही जमीन से 08 किलो डीएपी खाद, 05 किलो यूरिया, कीटनाशक दवा, 06 कुदाल, 02 टांगी, 02 सबल, 01 विलियर्स मशीन, 01 सक्शन पाइप, 01 डिलीवरी पाइप, 02 रिंच व 01 पेचकस को जब्त कर लिया गया।