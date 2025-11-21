पलामू के जंगल में अवैध अफीम की खेती की तैयारी का भंडाफोड़, भारी मात्रा में खाद और उपकरण जब्त
पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती की तैयारी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में खाद, उपकरण और खेती में उपयोग होने वाली सामग्री जब्त की है। खेत में काम कर रहे लोग पुलिस को देखकर भाग गए, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केदल के पश्चिम स्थित लोहरा थाना के जंगल क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की तैयारी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।
पुलिस ने गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में खाद, उपकरण और खेती में उपयोग होने वाली सामग्री जब्त की है। हालांकि पुलिस को देखते ही खेत में काम कर रहे सभी लोग जंगल की झाड़ियों का सहारा लेकर फरार हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक छापामारी दल का गठन किया और सशस्त्र बल के साथ बताए गए स्थान पर पहुंची। स्थल पर अवैध खेती की तैयारी में लगे कुछ लोग दिखाई दिए, लेकिन पुलिस को देखते ही वे मौके से भाग निकले।
अवैध अफीम खेती के लिए तैयार की जा रही थी जमीन
पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा सके। मौके से पुलिस ने अवैध अफीम खेती के लिए तैयार की जा रही जमीन से 08 किलो डीएपी खाद, 05 किलो यूरिया, कीटनाशक दवा, 06 कुदाल, 02 टांगी, 02 सबल, 01 विलियर्स मशीन, 01 सक्शन पाइप, 01 डिलीवरी पाइप, 02 रिंच व 01 पेचकस को जब्त कर लिया गया।
थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि घटना में संलिप्त फरार व्यक्तियों की पहचान और नाम-पता की पुष्टि की जा रही है। पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के विरुद्ध वन वाद तथा अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
