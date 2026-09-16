एक क्लिक और बैंक अकाउंट खाली! पलामू में APK फाइल भेजकर साइबर ठगों ने उड़ाए 88,955 रुपये 

संवाद सूत्र, हैदरनगर (पलामू)। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में एपीके फाइल के जरिए साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर एक युवक का मोबाइल हैक कर लिया और उसके केनरा बैंक खाते से तीन बार में 88,955 रुपये की निकासी कर ली।

मेन रोड, हैदरनगर निवासी राज कुमार गुप्ता ने बताया कि 15 सितंबर 2026 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया था। इसमें एक एपीके फाइल संलग्न थी। फाइल पर क्लिक करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके वाट्सऐप समेत अन्य ऐप पर किसी दूसरे व्यक्ति का नियंत्रण हो गया।

पीड़ित के अनुसार, इसी दौरान हैकर ने उनके बैंक खाते से तीन अलग-अलग लेनदेन कर रुपये निकाल लिए। पहली बार 19,955 रुपये, दूसरी बार 30 हजार रुपये और तीसरी बार 39 हजार रुपये की निकासी की गई। इस तरह कुल 88,955 रुपये खाते से निकाल लिए गए। घटना के बाद राज कुमार गुप्ता शिकायत लेकर हैदरनगर थाना पहुंचे।