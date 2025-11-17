Palamu News: प्यार में धोखा... प्रेमी के घर के बाहर घंटों धरने पर बैठी युवती, पुलिस ने समझाकर भेजा वापस

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सामूडीह गांव में रविवार को एक युवती अपने कथित प्रेमी शिवरंजन कुमार यादव के घर के बाहर कई घंटे तक धरना पर बैठी रही। प्रेम संबंधों में आए उतार-चढ़ाव और कथित रूप से साथ छोड़ देने के बाद युवती अंशु कुमारी अपने ‘हक’ की मांग को लेकर सीधे युवक के घर पहुंच गई। सूचना मिलते ही हुसैनाबाद महिला थाना की पुलिस सक्रिय हुई। समझाने-बुझाने के बाद युवती को देर शाम अपने घर भेज दिया।

हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सोमवार को युवती अपने पिता के साथ हुसैनाबाद महिला थाना पहुंची और युवक के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। खबर लिखे जाने तक केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी।

गढ़वा जिला के कांडी की रहने वाली है युवती महिला थाना पुलिस के अनुसार युवती गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र की रहने वाली है और दलित समुदाय से आती है। उसने बताया कि हुसैनाबाद क्षेत्र के एक युवक से उसका प्रेम संबंध था। इलाज के सिलसिले में वह अक्सर हुसैनाबाद आती-जाती थी, इसी दौरान दोनों का संपर्क और रिश्ता गहरा हो गया।

युवती का दावा है कि जून 2025 में दोनों घर छोड़कर भाग गए और शादी कर ली। युवती के परिजनों ने उस समय कांडी थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। युवती के अनुसार करीब पांच–छह महीने साथ रहने के बाद युवक अचानक उसे छोड़कर फरार हो गया।

धरना पर बैठकर न्याय दिलाने की मांग की रविवार को युवती प्रेमी की तलाश में उसके घर सामूडीह पहुंची और वहीं धरने पर बैठकर न्याय की मांग करने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद महिला थाना प्रभारी पार्वती कुमारी ने फोन पर उसे समझाया।