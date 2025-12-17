Jharkhand Crime: पलामू में 10 लाख की रंगदारी के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज 

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर लालगंज मोहल्ला निवासी ताइद रियाजुद्दीन शाहिद के घर मंगलवार देर शाम अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद रियाजुद्दीन और उनका परिवार दहशत में है। पीड़ित रियाजुद्दीन ने इस मामले में चैनपुर थाना में तीन आरोपितों -सद्दाम कुरैशी, सूरज चंद्रवंशी और रौशन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थाना में दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया कि वह कचहरी में ताइद का काम करते हैं और मंगलवार की देर शाम कचहरी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तीनों आरोपित उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी।

आरोप है कि अपराधियों ने 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग करते हुए रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। फायरिंग की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। घटना के बाद से रियाजुद्दीन का परिवार भयभीत है।