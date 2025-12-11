विश्रामपुर में नर्तकी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

मारपीट में जख्मी करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में एक महिला सहित तीन आरोपितों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में दोषियों के नाम पाटन थाना क्षेत्र सदपुर निवासी जमीला बीवी,इब्राहिम अंसारी व अब्दुल रहीम अंसारी शामिल हैं। इन तीनाें पर 15 जुलाई 2014 को पाटन थाना अंतर्गत सदपुर निवासी इमामुद्दीन अंसारी के पुत्र समसुद्दीन अंसारी और रियाज अंसारी पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप था।