जमीन रिकॉर्ड की नकल के बदले पैसे मांग रहे थे बड़ा बाबू, एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू प्रमंडलीय एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू विनोद कुमार को 5500 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।

सूत्रों के अनुसार, बड़ा बाबू वादी से जमीन रिकॉर्ड की नकल (दस्तावेज) निकालने के बदले में अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहा था। इसकी शिकायत वादी ने एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने सत्यापन कर ट्रैप की पूरी योजना बनाई।