जमीन रिकॉर्ड की नकल के बदले पैसे मांग रहे थे बड़ा बाबू, एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार
पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो ने चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू विनोद कुमार को 5500 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बाबू जमीन रिकॉर्ड की नकल निकालने के बदले पैसे मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू प्रमंडलीय एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू विनोद कुमार को 5500 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।
सूत्रों के अनुसार, बड़ा बाबू वादी से जमीन रिकॉर्ड की नकल (दस्तावेज) निकालने के बदले में अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहा था। इसकी शिकायत वादी ने एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने सत्यापन कर ट्रैप की पूरी योजना बनाई।
एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार
जैसे ही बड़ा बाबू ने वादी से 5500 रुपए रिश्वत की राशि ली, एसीबी की टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे अपने साथ ले गई और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
एसीबी की इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। टीम अब मामले से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
