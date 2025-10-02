पलामू में बालू घाटों की ई-नीलामी की तिथि में किया गया बदलाव, अब 6 अक्टूबर तक खुला रहेगा विभाग का पोर्टल,

बता दे कि पहले ई -नीलामी के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई थी। लेकिन तक एक भी बीडर के नहीं आने के बाद अब खान निदेशालय से नियमों को शिथिल कर नये सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी,मेदिनीनगर (पलामू) । जिले में चल रहे बालू घाटों की ई नीलामी के लिए इच्छ़ुक लोग आगामी छह अक्टूबर तक झारखंड टेंडर पोर्टल पर निविदा डाल सकते हैं।

इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों पलामू जिला अन्तर्गत कैटगरी-2 के चिह्नित कुल 19 बालू घाटों की ई निलामी के लिए पुनः निविदा प्रकाशित कर दी गई है।

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित झारखंड सैंड माइनिंग रूल 2023 के नियमों के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे पलामू जिला मे कैटगरी-2 के कुल 19 बालू घाट चिह्नित है।

निर्देशानुसार 12 ग्रुप मे नीलामी की जानी है। जिले मे सबसे बडे बालू घाट सिंगराहा का रकवा 205.03 हेक्टेयर, वहीं सबसे छोटे बालू घाट का कांके खुर्द का रकवा 4.08 हेक्टेयर है।

जिले मे 02 बालू घाट 05 हेक्टेयर से कम जबकि 17 बालू घाट 05 हेक्टेयर से भी बडे हैं। इन बालू घाटों की नीलामी के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि अब 4 करोड रूपये निर्धारित की गई है।

इस बार दो बालू घाटो, तीन बालू घाटो का ग्रुप व कुछ एकल बालू घाटों कि नीलामी आगामी पांच वर्षो के लिए की जा रही है।

जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने ई नीलामी के निर्धारित तिथि की जानकारी दी है। उन्होंने इच्छ़ुक लोगों से अंतिम तिथि से एक-दो दिन पूर्व नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।

मालूम हो कि एनजीटी द्वारा रोक के अप्रभावी होने 10 अक्टूबर से पहले बालू घाटों की नीलामी करा लेने की योजना है।

इसे लेकर पहले जहां पलामू जिले में एक समूह के लिए न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि 10 करोड़ या उससे अधिक थी, वहीं अब नियमों में ढील देने के कारण यह राशि तीन से चार करोड़ तक पहुंच गई है।