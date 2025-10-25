Language
    सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कालरशिप के लिए बढ़ा Date, ऐसे करें आवेदन

    By Sachidanand Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। योग्य छात्राएं सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं के लिए है जो कक्षा 10वीं में 60% से अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हैं और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर 2025 कर दी है।

    योग्य छात्राएं इस योजना के तहत नई और नवीनीकरण (रिन्यूअल) दोनों प्रकार के आवेदन cbse.gov.in पर आनलाइन कर सकती हैं। इसकी जानकारी सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है।

    पहले यह तिथि 23 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन बोर्ड ने इसे बढ़ाकर छात्राओं को आवेदन का अतिरिक्त समय दिया है।

    छात्रवृत्ति के तहत मिलेगा 500 रुपये प्रति माह

    इस योजना के तहत वे छात्राएं जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान हैं और कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि अधिकतम दो वर्षों तक दी जाएगी।

    जानें क्या है छात्रवृत्ति पाने की योग्यता

    छात्रा सीबीएसई से कक्षा 10वीं परीक्षा पास कर चुकी हो। वर्तमान में कक्षा 11 या 12 में अध्ययनरत हो। ट्यूशन फीस अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। बोर्ड के एनआरआई आवेदक भी इस स्कालरशिप के लिए पात्र हैं।

    एनआरआई के लिए ट्यूशन फीस अधिकतम 6,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इस स्कालरशिप स्कीम के अंतर्गत 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की पारिवारिक आय वाले स्टूडेंट्स ही स्कालरशिप के लिए पात्र हैं। छात्रा भारतीय नागरिक होनी चाहिए।

    जानें क्या है नवीनीकरण की शर्तें

    यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 पूरी करने के बाद एक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जा सकती है। नवीनीकरण के लिए छात्रा को अगली कक्षा में प्रमोट होना और कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

    ऐसे करें आवेदन

    • -सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
    • -मुख्य लिंक पर क्लिक करें और Public Notice सेक्शन में Apply लिंक खोलें।
    • -ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फीस का भुगतान करें।
    • -आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।