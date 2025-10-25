सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कालरशिप के लिए बढ़ा Date, ऐसे करें आवेदन



जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर 2025 कर दी है।

योग्य छात्राएं इस योजना के तहत नई और नवीनीकरण (रिन्यूअल) दोनों प्रकार के आवेदन cbse.gov.in पर आनलाइन कर सकती हैं। इसकी जानकारी सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है।

पहले यह तिथि 23 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन बोर्ड ने इसे बढ़ाकर छात्राओं को आवेदन का अतिरिक्त समय दिया है।

छात्रवृत्ति के तहत मिलेगा 500 रुपये प्रति माह

इस योजना के तहत वे छात्राएं जो अपने माता-पिता की एकमात्र संतान हैं और कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह राशि अधिकतम दो वर्षों तक दी जाएगी।