जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप नौवीं और दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। नौवीं कक्षा में यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 और दसवीं में सत्र 2027-28 से लागू होगा।

हालांकि, वर्ष 2027 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी पढ़ाई के साथ व्यावहारिक और रोजगारपरक कौशल से जोड़ना है।नए पाठ्यक्रम के तहत नौवीं के विद्यार्थियों को कुल नौ विषयों की पढ़ाई करनी होगी।

इसमें तीन भाषाओं के साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषय शामिल हैं। इसके अलावा कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को भी अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इस तरह विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के साथ कला, खेल और कौशल विकास का भी अवसर मिलेगा।

22 कौशल आधारित विषयों में से कर सकेंगे चयन नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। वे कौशल विकास कार्यक्रम का चयन कर सकेंगे या बोर्ड की ओर से निर्धारित 22 कौशल आधारित विषयों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी एक विषय को चुन सकेंगे।

इन विषयों में सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बैंकिंग एवं बीमा, पर्यटन, खुदरा कारोबार, सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, डाटा साइंस, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि तथा डिजाइन थिंकिंग एवं नवाचार जैसे विषय शामिल हैं। कक्षा दसवीं में भी जारी रहेगी पढ़ाई नई व्यवस्था के तहत नौवीं में चुने गए व्यावसायिक शिक्षा के विकल्प को दसवीं में भी जारी रखना होगा। व्यावसायिक विषय का मूल्यांकन स्कूली स्तर पर आंतरिक रूप से किया जाएगा। हालांकि, विद्यार्थियों को चयनित कौशल विषय की दसवीं की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी। इससे विद्यार्थियों को स्कूली स्तर पर ही अलग-अलग व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी और व्यावहारिक अनुभव मिल सकेगा।