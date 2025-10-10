बिहार विधानसभा चुनाव को ले हुसैनाबाद में बने 3 चेक पोस्ट, रखी जा रही कड़ी निगरानी
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, पलामू जिले के हुसैनाबाद में तीन चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। पथरा, सीबीएस कॉलेज और दंगवार में बने इन चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बिहार जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है और प्रत्येक चेक पोस्ट पर दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। एसडीओ और एसडीपीओ ने निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
संवादसूत्र,जपला,(पलामू)। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद में तीन चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।
ये चेक पोस्ट पथरा, सीबीएस कालेज के समीप और दंगवार में बनाए गए हैं। तीनों चेक पोस्ट पर सघन निगरानी रखी जा रही है।
बिहार की ओर जाने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है और आने-जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है।प्रत्येक चेकपोस्ट पर तीन-तीन पाली में दो दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं।
पथरा चेक पोस्ट पर कनीय अभियंता सोनू सोनल, पंचायत सचिव नारायण सिंह और ग्राम रोजगार सेवक राजेंद्र राम, सीबीएस कालेज के सामने कनीय अभियंता नीरज कुमार मेहता, पंचायत सचिव शशांक शेखर और ग्राम रोजगार सेवक नवाज अलम तथा दंगवार पुलिस पिकेट के पास सहायक अभियंता जतिन कुमार, कनीय अभियंता मनोज कुमार सिंह और पंचायत सचिव नंद किशोर प्रसाद तैनात हैं।
हुसैनाबाद एसडीओ ओमप्रकाश और एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब ने निरीक्षण कर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित थाना प्रभारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
नौडीहा पुलिस ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान
संवाद सूत्र, नौडीहा बाजार (पलामू)। नौडीहा बाजार थाना पुलिस ने गुरुवार की रात विशेष छापेमारी और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दो युवकों को भरठुआ बंदूक और एक गोली के साथ गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार युवकों की पहचान छतरपुर थाना क्षेत्र के हुटूंदाग निवासी सिकंदर उरांव और विनोद उरांव के रूप में की गई है।पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे थे।
दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण हेतु वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष जांच और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में नौडीहा बाजार थाना पुलिस रात में वाहन चेकिंग पर थी। उसी दौरान दोनों संदिग्ध युवक पकड़े गए, जिनकी तलाशी में भरठुआ बंदूक और गोली बरामद की गई।
