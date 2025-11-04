सड़क हादसे में बीएड छात्रा की मौत, पति व 7 माह की बच्ची घायल; ट्रक चालक हिरासत में

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के खनवा में सोमवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार बीएड की छात्रा आशा कुमारी (27 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनका पति संदीप कुमार (32) गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि सात माह की बच्ची को हल्की चोटें आई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आशा कुमारी आदर्श नगर, भट्ठी मोहल्ला की रहने वाली थी और जीएलए कॉलेज में बीएड (सत्र 2023–25) की छात्रा थी। सोमवार को वे सिक्की कला विद्यालय में शिक्षण अभ्यास पूरा कर अपने पति और बच्ची के साथ स्कूटी से घर लौट रही थीं। इसी दौरान खनवा गांव के समीप पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी।

आशा कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत टक्कर इतनी भीषण थी कि आशा कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को मेदिनीनगर मेडिकल कालेज अस्पताल (एमएमसीएच) भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने आशा कुमारी को मृत घोषित कर दिया।