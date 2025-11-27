Language
    Pakur में अनोखी घटना, घरों के पास जमीन फाड़कर निकला पानी, गांव में आश्चर्य और भय

    By Chandan Rakshit Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    Pakur village incident: पाकुड़ जिले के एक गांव में एक अनोखी घटना घटी, जहाँ घरों के पास की जमीन तोड़कर अचानक पानी निकलने लगा। इस अप्रत्याशित घटना से ग्रामीणों में आश्चर्य और कौतूहल का माहौल है। भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस घटना की जांच कर रहे हैं ताकि इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

    जमीन से निकल रहे पानी को देखने के लिए जुटे लोग। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, पाकुड़। Pakur Water Incident: झारखंड के पाकुड़ जिले के भवानीपुर पंचायत के देवपुर गांव में बुधवार को ऐसा अजीब नजारा देखने को मिला, जिसने ग्रामीणों को हैरान और भयभीत कर दिया।

    गांव के आजिम शेख के घर के पास पक्की सड़क किनारे जमीन के नीचे से अचानक तेज धारा में पानी फूट पड़ा। देखते ही देखते मिट्टी चटकने लगी और सड़क किनारे का इलाका जलमग्न हो गया। ग्रामीणों के लिए यह नजारा किसी प्राकृतिक रहस्य से कम नहीं था।

    ग्रामीण इस्माइल शेख, रविंद्र माल पहाड़िया, अख्तरुल शेख, अमित रविदास और सबरुद्दीन अंसारी ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे जमीन से अचानक लगातार पानी निकलने लगा।

    शुरुआत में लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ ही देर में गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। आसपास के गांवों के निवासी भी इस अनोखी घटना को देखने पहुंचने लगे। देखते ही देखते यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई।  

    ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी का बहाव ऐसे ही जारी रहा तो न सिर्फ सड़क बल्कि घरों में भी पानी घुस सकता है। इससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण यह जानकर बेहद हैरान हैं कि जिस स्थान पर कोई नाला, कुआं या जलस्रोत नहीं है, वहां अचानक पानी कहां से निकलने लगा।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले तक यह जगह खेती की जमीन थी, जहां फसलें उगाई जाती थीं। बाद में ग्रामीणों ने आसपास घर बना लिए, लेकिन अब अचानक जमीन के भीतर से पानी निकलना उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह प्राकृतिक स्रोत है या जमीन के भीतर फंसा पानी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं।

    मामला संज्ञान में आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।- समीर अल्फ्रेड मुर्मू, बीडीओ।