Pakur में अनोखी घटना, घरों के पास जमीन फाड़कर निकला पानी, गांव में आश्चर्य और भय

गांव के आजिम शेख के घर के पास पक्की सड़क किनारे जमीन के नीचे से अचानक तेज धारा में पानी फूट पड़ा। देखते ही देखते मिट्टी चटकने लगी और सड़क किनारे का इलाका जलमग्न हो गया। ग्रामीणों के लिए यह नजारा किसी प्राकृतिक रहस्य से कम नहीं था। ग्रामीण इस्माइल शेख, रविंद्र माल पहाड़िया, अख्तरुल शेख, अमित रविदास और सबरुद्दीन अंसारी ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे जमीन से अचानक लगातार पानी निकलने लगा।

शुरुआत में लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ ही देर में गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। आसपास के गांवों के निवासी भी इस अनोखी घटना को देखने पहुंचने लगे। देखते ही देखते यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई।



ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी का बहाव ऐसे ही जारी रहा तो न सिर्फ सड़क बल्कि घरों में भी पानी घुस सकता है। इससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण यह जानकर बेहद हैरान हैं कि जिस स्थान पर कोई नाला, कुआं या जलस्रोत नहीं है, वहां अचानक पानी कहां से निकलने लगा।



स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले तक यह जगह खेती की जमीन थी, जहां फसलें उगाई जाती थीं। बाद में ग्रामीणों ने आसपास घर बना लिए, लेकिन अब अचानक जमीन के भीतर से पानी निकलना उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह प्राकृतिक स्रोत है या जमीन के भीतर फंसा पानी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं।