Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पत्थर खदान के मुंशी को अपराधियों ने मारी गोली, पेट और प्राइवेट पार्ट में लगी तीन गोलियां

    By ROHIT KUMAREdited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    पाकुड़ के सोलागड़िया गांव में अपराधियों ने पत्थर खदान के मुंशी मो. कासिम शेख को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कासिम शेख पत्थर व्यवसायी लुत्फुल हक के खदान में काम करता था। अपराधियों ने उस पर उस समय हमला किया जब वह काम से लौट रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्थर खदान के मुंशी को अपराधियों ने मारी गोली

    संवाद सहयोगी,पाकुड़। नगर थाना क्षेत्र के सोलागड़िया गांव में रविवार देर शाम तीन अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान सोलागड़िया निवासी मो. कासिम शेख (40) के रूप में की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखे बरामद किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, कासिम शेख पाकुड़ के पत्थर व्यवसायी लुत्फुल हक के हिरणपुर थाना क्षेत्र स्थित सीतपहाड़ी पत्थर खदान में मुंशी का काम करता है। बताया गया कि रविवार को काम खत्म कर वह अपनी बाइक (संख्या JH16C/1760) से घर पहुंचा ही था कि पहले से घात लगाए बैठे तीन अपराधियों ने उस पर गोली चला दी।

    प्राइवेट पार्ट में लगी गोली

    गोली कासिम के पेट में दो स्थान पर और एक प्राइवेट पार्ट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलाने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल को आनन-फानन में सदर अस्पताल, पाकुड़ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉ. प्रकाश मुर्मू ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक बाबलु कुमार, मुफस्सिल प्रभाग के पुलिस निरीक्षक अनूप रोशन भेंगरा, एसआई अभिषेक कुमार, सुबल कुमार और हिरणपुर थाना के एएसआई सनातन मांझी सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू की।

    सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा राज

    कासिम के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो जाने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। बताया गया कि कासिम मूल रूप से लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के बिचामहल गांव का निवासी है। करीब तीन वर्ष पूर्व उसने सोलागड़िया गांव के पीछे सुनसान इलाके में मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहना शुरू किया था। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है।

    कासिम नामक युवक को अपराधियों ने गोली मारी है। वह पत्थर व्यवसायी लुत्फुल हक के खदान में मुंशी का काम करता है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जल्द ही सभी अपराधी पुलिस गिरफ्त में होंगे।- बाबलु कुमार, थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक, पाकुड़