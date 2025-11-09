Language
    पाकुड़ में महिला संग रंगरेलियां मनाते पकड़े गए दारोगा, एसपी ने किया सस्पेंड

    By Rohit Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:34 PM (IST)

    पाकुड़ में मालपहाड़ी ओपी के एसआई अमरजीत मिश्रा को पश्चिम बंगाल के धुलियान में एक होटल में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। महिला के पति ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पाकुड़। पश्चिम बंगाल के धुलियान स्थित एक होटल में महिला के साथ रंगरेलियां मनाते मालपहाड़ी ओपी में पदस्थापित एसआई अमरजीत मिश्रा को रविवार को निलंबित कर दिया गया है।

    यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने की है। महिला के पति ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी।

    पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआई अमरजीत मिश्रा अपने साथ महिला को लेकर धूलियान गया था। जहां एक होटल के कमरा में दोनों रंगरेलियां मना रहा थे। इसकी भनक महिला के पति को लग गई।

    वह धूलियान पहुंच स्थानीय थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। बंगाल पुलिस के सहयोग से पति ने एसआई व अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया।

    पति के अनुसार उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो भी बनाया है। पुलिस महकमा में चर्चा है कि महिला एक थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत है।

    पति के आवेदन देने के बाद पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआई अमरजीत मिश्रा को निलंबित कर दिया। इस संबंध में पक्ष रखने के लिए एसआई अमरजीत मिश्रा के मोबाइल नंबर 8210583337 पर दो बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। एसपी निधि द्विवेदी ने कहा कि एसआई को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

