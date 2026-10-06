लंच टाइम में स्कूल गेट पर ताला, भड़के छात्रों ने शिक्षकों को कमरे में किया बंद; पाकुड़ में एक घंटे हंगामा

संवाद सूत्र, लिट्टीपाड़ा (पाकुड़)। राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय लिट्टीपाड़ा में मंगलवार को लंच टाइम के दौरान छात्रों का आक्रोश सामने आया। स्कूल गेट पर ताला बंद रखने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नाराज दर्जनों छात्रों ने शिक्षकों को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला जड़ दिया।

इससे विद्यालय परिसर में करीब एक घंटे तक अफरा-तफरी और हंगामे की स्थिति बनी रही। बाद में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद ताला खोलकर स्थिति सामान्य कराई गई।



छात्र रितेश ठाकुर, सोनू कुमार साहा, ओम कुमार प्रामाणिक, दीनबंधु, कुंदन साहा और सुदामा ठाकुर सहित अन्य विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि लंच टाइम में उन्हें स्कूल परिसर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। साथ ही घर से टिफिन लाने का दबाव बनाया जाता है।

छात्रों ने शिक्षकों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यालय का आरओ कई महीनों से खराब पड़ा है। इससे पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। शौचालयों में भी पानी की सुविधा नहीं होने से छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है।



प्रधान शिक्षक फ्रेंक मुर्मू ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार लंच टाइम में बच्चों को विद्यालय से बाहर जाने से रोका जाता है।