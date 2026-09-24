NEET-PG में लिट्टीपाड़ा के शिवम कुमार ने झारखंड में किया टॉप, पहले प्रयास में हासिल की ऑल इंडिया 248वीं रैंक

संवाद सूत्र, लिट्टीपाड़ा (पाकुड़)।NEET PG 2026 Topper: नीट-पीजी परीक्षा में लिट्टीपाड़ा के शिवम कुमार ने झारखंड में टॉप किया है। उन्होंने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 248वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है।

गुरुवार को परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। शिवम ने वर्ष 2025 में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद पहली कोशिश में ही नीट-पीजी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। शिवम बचपन से मेधावी छात्र शिवम बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर, लिट्टीपाड़ा से प्राप्त की। कक्षा तीन से मैट्रिक तक की पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल, भागलपुर से की। मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने 90 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि 12वीं में 87 प्रतिशत अंक प्राप्त किए।