    पाकुड़ में चोरी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की मुहिम, दो गिरफ्तार

    By Rohit Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:02 PM (IST)

    पाकुड़ में चोरी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसपी निधि द्विवेदी ने चोरी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। हाल ही में मंदिरों में हुई चोरी के मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है और अन्य मामलों का भी जल्द खुलासा करने का दावा किया है।

    पाकुड़ में चोरी रोकने के लिए पुलिस सक्रिय। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पाकुड़। चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन रेस हो गई है। पूर्व में हुई चोरी मामले में भी पुलिस को सफलता मिली है। नगर थाना क्षेत्र में लगातार दो दिन हुई चोरी मामले में भी पुलिस को सफलता हासिल हुई है।

    दो चोर को पकड़कर जेल भेजा गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने थानेदारों को चोरी पर अंकुश लगाने का सख्त निर्देश दिया है। वर्तमान में पुलिस संदिग्ध गतिविधियाें पर भी नजर रख रही है।

    हाल ही में ही नगर थाना क्षेत्र के अलावा महेशपुर व पाकुड़िया थाना क्षेत्र स्थित मंदिरों में चोरी की घटना हुई थी, लेकिन पुलिस ने मामले का उद्भेदन भी किया है। पांच सितंबर को महेशपुर थाना क्षेत्र के गड़बाढ़ी गांव स्थित दो नारायण मंदिरों में चोरी हुई थी।

    पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 20 सितंबर को आरोपित नगर थाना क्षेत्र के नया बल्लभपुर गांव निवासी सनाउल शेख को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से चोरी की चांदी का मुकुट, चांदी का जनेऊ व चांदी की हार बरामद हुआ था।

    यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता थी। इसी तरह नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी कालोनी स्थित जटाधारी मंदिर में 26 सितंबर 2025 को त्रिशूल चोरी कर भाग रहे आरोपित राजू बेहड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया।

    वहीं नगर थाना क्षेत्र के शहरकोल पहाड़िया टोला में शुक्रवार की रात्रि घर में चोरी करते बड़ी अलीगज निवासी शमशेर आलम उर्फ सोनू को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने उसे बंधक बना लिया। गिरफ्तार चोर को जेल भेज दिया गया।

    मंदिरों में चोरी का शीघ्र होगा खुलासा

    नगर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के नजदीक हनुमान मंदिर और माल पहाड़ी रोड स्थित एक मंदिर में चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा होगा। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से इनपुट मिला है। पुलिस उसपर काम कर रही है।

    पुलिस ने दावा किया है कि शीघ्र ही दोनों मंदिरों में हुई चोरी के आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा। पाकुड़िया थाना क्षेत्र के मंदिरों और स्कूल में हुई चोरी मामले का भी शीघ्र ही उद्भेदन होगा।

    महेशपुर में मंदिर में हुई चोरी मामले का खुलासा किया गया है। अन्य मंदिरों में भी चोरी का शीघ्र ही उद्भेदन किया जाएगा। - निधि द्विवेदी, एसपी, पाकुड़