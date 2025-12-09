Triple Talaq की डाक आई… और उजड़ गया घर! पीड़िता ने पति-ससुरालवालों पर दर्ज कराई प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, पाकुड़। Triple Talaqःः झारखंड के मुस्लिम बहुल पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पृथ्वीनगर गांव में तीन तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के इसराफील शेख ने अपनी पत्नी अफसारा खातुन उर्फ अफसारा बीबी को न केवल डाक से तलाक के कागजात भेजे, बल्कि मोबाइल पर भी तीन तलाक बोलकर संबंध खत्म करने की धमकी दी।

पति की इस हरकत से आहत पीड़िता ने मंगलवार को महिला थाना में पति, सास-ससुर सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता अफसारा ने बताया कि उसका पति मायके पहुंचा और बिना किसी बातचीत के साफ शब्दों में कहा-डाक से तीन तलाक भेज दिया है, अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया।

इसके बाद इसराफील की तरफ से लगातार फोन पर भी तलाक देने की धमकी दी जाने लगी। अफसारा का आरोप है कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बार-बार तलाक से जुड़े कागजात भेजे गए, जिससे वह दहशत में जीने को मजबूर हो गई।



महिला थाना प्रभारी मोनिता ने पुष्टि की कि तीन तलाक का मामला दर्ज किया गया है। कहा कि सभी पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।