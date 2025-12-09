Language
    Triple Talaq की डाक आई… और उजड़ गया घर! पीड़िता ने पति-ससुरालवालों पर दर्ज कराई प्राथमिकी

    By Ganesh Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    Triple Talaqः_झारखंड के पाकुड़ में एक पति ने अपनी पत्नी को डाक के माध्यम से तीन तलाक दे दिया है। पत्नी ने इस घटना के बाद पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई है ...और पढ़ें

    पाकुड़ में तीन तलाक का मामला।

    जागरण संवाददाता, पाकुड़। Triple Talaqःः झारखंड के मुस्लिम बहुल पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पृथ्वीनगर गांव में तीन तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के इसराफील शेख ने अपनी पत्नी अफसारा खातुन उर्फ अफसारा बीबी को न केवल डाक से तलाक के कागजात भेजे, बल्कि मोबाइल पर भी तीन तलाक बोलकर संबंध खत्म करने की धमकी दी।

    पति की इस हरकत से आहत पीड़िता ने मंगलवार को महिला थाना में पति, सास-ससुर सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता अफसारा ने बताया कि उसका पति मायके पहुंचा और बिना किसी बातचीत के साफ शब्दों में कहा-डाक से तीन तलाक भेज दिया है, अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया।

    इसके बाद इसराफील की तरफ से लगातार फोन पर भी तलाक देने की धमकी दी जाने लगी। अफसारा का आरोप है कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बार-बार तलाक से जुड़े कागजात भेजे गए, जिससे वह दहशत में जीने को मजबूर हो गई।

    महिला थाना प्रभारी मोनिता ने पुष्टि की कि तीन तलाक का मामला दर्ज किया गया है। कहा कि सभी पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    दहेज के लिए करती थी प्रताड़ना, घर से निकाला

    अफसारा ने बताया कि उसकी शादी 14 मई 2023 को मुस्लिम रीति-रिवाज से पृथ्वीनगर निवासी इसराफील शेख से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हालात बदलने लगे। उसके अनुसार पति, सास और ससुर लगातार दहेज की मांग को लेकर उस पर अत्याचार करने लगे। मांग पूरी न होने पर मारपीट की गई और कई बार घर से बाहर निकाल दिया गया।

    मामला पंचायत तक पहुंचा, लेकिन ससुराल पक्ष ने पंचों की बात मानने से साफ इन्कार कर दिया। मजबूर होकर अफसारा ने महिला थाना में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी कराई। न्यायालय ने बाद में उसे खरपोश के रूप में चार हजार रुपये मासिक देने का आदेश जारी किया।

    अफसारा का आरोप है कि केस वापस लेने के लिए ससुरालवालों ने लगातार दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसके पति ने उसके पिता और भाइयों के खिलाफ भी झूठा केस दर्ज करा दिया, जो जांच में गलत साबित हुआ।

    लगातार प्रताड़ना और धमकियों से तंग आकर आखिरकार अफसारा ने तीन तलाक के मामले में भी न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है।