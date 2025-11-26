Pakur Gang Rape: प्रेमी के साथ शराब पी रही थी महिला, तभी आ धमके 9 युवक; बारी-बारी से किया दुष्कर्म
पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक महिला अपने प्रेमी के साथ आम बगान में थी। शराब पीते समय 9 आदिवासी युवकों ने प्रेमी को पीटा-भगाया और महिला के साथ बारी-बारी सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, सभी 9 आरोपितों को हिरासत में लिया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया, पूछताछ जारी।
जागरण संवाददाता, पाकुड़। नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम आदिवासी युवकों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की जांच की और त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ युवकों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ चल रही है।
पीड़िता ने नगर थाना में प्राथमिकी कराई है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी रात में ही नगर थाना पहुंच मामले की जानकारी ली। सदर अस्पताल पहुंच पीड़िता से जानकारी प्राप्त की। बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी के साथ नगर थाना क्षेत्र के एक आम बगान गई थी। बगान में दोनों ने मिलकर शराब का सेवन किया।
इसी बीच आसपास के कुछ आदिवासी युवकों की नजर महिला पर पड़ी। सभी युवक महिला के पास पहुंचे और उसके प्रेमी की पिटाई कर भगा दिया। प्रेमी डर से भाग निकला। इसके बाद आदिवासी युवकों ने बारी-बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक फरार हो गए।
पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच मामले की जांच की। पीड़िता से घटना की जानकारी लेते हुए सभी युवकों को पकड़ लिया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। प्राथमिकी कर हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है।
नगर थाना पुलिस ने बताया कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। प्राथमिकी कर ली गई है। आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
